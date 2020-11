IL BOLLETTINO

ROVIGO Altri tre morti e 120 nuove positività. Ancora un bilancio pesante, anche se per la prima volta dopo settimane il numero dei pazienti Covid ricoverati è calato, passando dai 100 di mercoledì ai 94 di ieri, 10 dei quali in Terapia intensiva. E questo non solo per la morte di tre persone, ma anche per l'accertata guarigione di tre pazienti, per questo usciti dall'Area Covid del San Luca, e per un ridotto numero di nuovi ingressi rispetto ai giorni scorsi, solo due persone, entrambe già in isolamento domiciliare.

LE VITTIME

A spegnersi, nel corso della notte, un uomo di 60 anni, che aveva un quadro clinico già segnato da altre patologie e che, per questo, al momento della scoperta della positività era stato ricoverato in Area Medica al San Luca, venendo poi trasferito in Terapia intensiva; un 76enne residente in Medio Polesine, ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Rovigo, e un 74enne, residente in provincia di Verona, che come il 60enne che si è spento martedì si era presentato il 24 ottobre in condizioni molto gravi al pronto soccorso di Legnago ed era stato poi trasferito nella Terapia Intensiva Covid di Trecenta. In totale, quindi, i decessi con Covid fra residenti in Polesine sono arrivati a 63, ai quali si aggiungono i quattro decessi di pazienti residenti in altre province. Grazie alle 29 guarigioni accertate ieri, sono invece saliti a 706 i polesani guariti fra i 2.452 complessivamente risultati contagiati da inizio epidemia, ma la crescita del contagio è ben più veloce e sono arrivate a 1.683 le persone attualmente positive in provincia

ISTITUTI PER ANZIANI

Fra i 120 nuovi contagi di giornata, quattro interessano l'ambito delle residenzialità: ancora un operatore e un ospite nel focolaio della casa di riposo La Residence di Ficarolo, dove le positività totali salgono a 53, 6 operatori e 47 ospiti, un altro operatore della Casa di cura Città di Rovigo, il quinto, e un operatore della Casa Sacra Famiglia di Fratta Polesine, altra struttura interessata da un cluster, come già nella prima ondata, dove le positività totali salgono a 35, 24 fra gli ospiti e 11 fra gli operatori. Per quanto riguarda le scuole, invece, è emersa la positività di una professoressa che insegna alla media Don Silvio Marchetti di Loreo ed all'istituto Colombo di Porto Viro, di due 13enni che frequentano la stessa classe della scuola media di San Martino di Venezze, e di una bambina della scuola elementare Giovanni XXIII di San Bortolo, a Rovigo, mentre lo screening che ha interessato la media di Badia ha scovato l'ulteriore positività di una ragazzina di 13 anni.

