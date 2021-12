PANDEMIA

ROVIGO Dopo una serie di giorni uno più nero dell'altro, i dati di ieri lasciano aperto uno spiraglio a qualche flebile raggio di ottimismo. Anche se a inizio settimana generalmente i dati epidemici sono sempre meno pesanti. In ogni caso, nel bollettino di ieri si dava conto di 84 nuove positività, che pur essendo un numero consistente, sono inferiori alle medie dell'ultimo periodo e quanto meno, in doppia e non tripla cifra. Nei primi venti giorni di dicembre, infatti, i contagi accertati sono stati 2.065, oltre 100 al giorno. Ma il numero di nuove positività va letto insieme a quelle che sono le guarigioni di giornata, ben 81. Sostanzialmente, il bilancio delle positività è di 3. E così il numero dei polesani attualmente positivi si attesta a 1.612.

Per capire quanto sia stata violenta l'ondata di dicembre, all'inizio del mese i polesani con positività in corso erano 809 e sono raddoppiati in meno di tre settimane. Una crescita esponenziale alla quale ha fatto seguito un riempimento sempre più angosciante degli ospedali. Ma anche su questo fronte, ieri sono arrivati segnali confortanti. Perché i ricoverati restano tanti, troppi. Però calano ancora, per il secondo giorno consecutivo e scendono a 77 rispetto agli 80 di domenica e agli 83 di sabato, culmine raggiunto in questa nuova ondata e valore che non si raggiungeva dallo scorso 13 aprile. I dati rassicuranti, però, finiscono qui. A proposito di ricoveri, se anche cala il valore assoluto, aumenta da 6 a 7 il numero dei pazienti in Terapia intensiva e da 42 a 43 il numero di quelli in Area medica e semintensiva pneumologica. Stabile a 8, invece, il numero di ricoverati in Malattie infettive a Rovigo. A ben guardare, quindi, la riduzione dei pazienti è dovuta alle dimissioni delle due donne che si trovavano in Ostetricia e ginecologia, non per Covid, e alla riduzione dei ricoverati in Ospedale di comunità Covid, l'area dove si trovano i casi meno gravi.

CONTAGI

Delle 84 nuove positività di ieri, 54 sono state accertate in persone che erano già state tracciate e poste in quarantena preventiva. In questo momento sono ben 3.289 le persone in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva prese in carico dal Sisp. E sale oltre il 3% il tasso di positività, ovvero il numero di nuovi casi in rapporto al totale delle persone testate nell'ultima settimana. Questo nonostante domenica siano stati eseguiti 4.955 tamponi tra antigenici e molecolari. Intanto si riduce da 12 a 10 il numero di casi nelle Rsa. Questa, a ben guardare, è una delle grandi differenze rispetto alla situazione dii un anno fa. Il 20 dicembre 2020 la situazione era più pesante: erano emerse 153 nuove positività, c'erano stati cinque decessi, i ricoverati erano arrivati a 128, 18 dei quali in area intensiva e c'erano ben 365 casi nelle strutture polesane, 257 di ospiti e 108 di operatori, con focolai che divampavano a ripetizione. È dalla differenza di questi numeri che si può valutare l'effetto della vaccinazione. Ieri, fra l'altro, sono riprese le vaccinazioni pediatriche, che venerdì erano arrivate 335, il 2,7% dei 12.300 piccoli polesani fra i 5 e gli 11 anni, con altri 1.608 già prenotati per la somministrazione. Sul fronte delle terze dosi si continua spediti. Anche domenica le somministrazioni sono state in totale 2.365, delle quali altre 82 di nuove prime dosi e il resto di dosi booster, che sono arrivate a 66.703, pari al 58,1% della platea potenziale.

Francesco Campi

