BOLLETTINO

ROVIGO «In Polesine la morsa del Coronavirus si è allentata». A ribadirlo è il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella, analizzando i dati. Ieri sono emerse 52 nuove positività e ben 170 guarigioni, con il numero dei polesani attualmente positivi che scende sotto quota 2mila, superata lo scorso 19 novembre. In tutto sono infatti 1.974.

I CONTAGI

«Al di là del numero assoluto precisa Compostella - quello che dal mio punto d vista è importante è l'incidenza, scesa a 2,85%: da tanto tempo non eravamo a valori del genere, il più basso a livello regionale e la metà di quello nazionale».

ANCORA DECESSI

Tuttavia i lutti proseguono: ben cinque i decessi Covid elencati nel bollettino di ieri, due dei quali nelle case di riposo e due fra persone che si trovavano ricoverate, una 89enne bassopolesana in Area Covid all'ospedale di Adria e un 83enne sempre bassopolesano in Area Medica a Covid a Trecenta. A questi si aggiunge anche il decesso di Bruna Rizzieri, 92enne di Rovigo, prima ospite della casa di riposo di Lozzo Atestino a spegnersi dopo aver contratto il Covid, ma anche la prima ospite della struttura padovana risultata positiva: era stata ricoverata in ospedale circa un mese fa per alcuni accertamenti per patologie pregresse e una volta rientrata nella struttura, in via cautelativa, era stata isolata. Una precauzione lungimirante, visto che proprio durante l'isolamento ha manifestato i primi sintomi, che si sono poi aggravati portando al suo ricovero all'ospedale di Schiavonia, dove si è spenta.

LA STATISTICA

«Il triste dato statistico sottolinea Compostella - è che nella prima ondata abbiamo registrato 12 decessi di ospiti delle case di riposo, nelle struttura o in ospedale, mentre in questa seconda ondata, dal primo settembre a oggi, 154, dei quali 90 in struttura e 64 dopo il ricovero in ospedale. Un numero importante, ma dal punto di vista percentuale non è superiore rispetto alle altre province veneto e alla media nazionale. In Polesine siamo attorno a un 3% di letalità, il rapporto fra contagiati e morti, la media nazionale è più alta e la nostra è in linea con quella regionale, dovendo anche considerare che la nostra provincia ha l'indice di vecchiaia più alto del Veneto».

RICOVERI IN CALO

Fra tutti i numeri, quello che al momento è forse il più significativo è che i ricoverati sono 99, scendendo al di sotto dei 100 per la prima volta dal 13 novembre. Dieci sono in malattie infettive a Rovigo, 13 in Area medica Covid ad Adria, 60 in Area medica e semintensiva a Trecenta e 16 in Terapia intensiva sempre a Trecenta. «Iniziamo a vedere una riduzione significativa rimarca il dg - e questo dato è importante, in particolare quello della Terapia intensiva, sia perché si riducono le forme più gravi, sia perché, se si dovesse stabilizzare o meglio ancora scendere, ci permetterà di liberare almeno medici e infermieri da dedicare all'attività ordinaria, andando ad aumentare il numero di sedute chirurgiche ordinarie. In queste settimane abbiamo potuto utilizzare l'allentamento della pressione per dare qualche giorno di ferie a medici e infermieri che maggiormente sono stati impegnati in prima linea a Trecenta e se questo trend si mantiene dalla prossima settimana aumenteremo l'attività ordinaria, che a differenza della prima ondata, nonostante un impatto più pesante e con sforzo notevole, è stata comunque in parte mantenuta. Vista la riduzione della pressione del virus, anche il Covid Point dell'ospedale di Rovigo esegue meno tamponi notturni e, per questo, da lunedì sarà attivo sempre tutti i giorni, ma dalle 8 alle 22».

CASE DI RIPOSO

Infine, per quanto riguarda le case di riposo, il quadro complessivo continua a migliorare e si registrano varie guarigioni, come quella dell'ultimo operatore positivo a Villa Tamerici, ora senza casi, e quelle di altri 6 ospiti del Csa di Adria. L'unica in controtendenza, con nuovi casi, è la casa di riposo San Gaetano di Crespino, con il contagio di altri due ospiti.

F. Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA