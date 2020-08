PANDEMIA

ROVIGO Scende a un solo nuovo caso il numero delle positività al coronavirus, dopo i quattro che erano stati registrati ventiquattro ore prima. Con questo ulteriore tampone positivo, incrementa a 543 la cifra dei residenti in Polesine con appunto positività al Covid-19 riscontrati dall'inizio della pandemia.

A essere stata riscontrata positiva è una cinquantaseienne residente in Basso Polesine, che è stata ricoverata in Malattie infettive all'ospedale di Rovigo dopo essersi presentata al Pronto soccorso per la comparsa dei sintomati del virus.

Con tale nuovo ricovero, sono ora tre i pazienti nelle strutture dell'Ulss 5, divisi in due nel reparto di Malattie infettive a Rovigo e uno nel reparto di Terapia intensiva sempre nel nosocomio rodigino.

Dopo che a Milano sono emersi nuovi casi di positività in Residenze sanitarie assistete, è naturale che vi sian massima attenzione per questo delicato settore, ma in Polesine permane una situazione di sicurezza e controllo che consente di non avere al momento alcun caso di positività tra gli ospiti né tra gli operatori.

TAMPONI

Il lavoro di controllo non si ferma, naturalmente, anzi è aumentato da quando sono partiti i test sulle persone che rientrano dall'estero e soprattutto dai Paesi ritenuti più a rischio (Spagna, Croazia, Malta e Grecia). I tamponi eseguiti dall'inizio della pandemia, in Polesine sono arrivati 74.790, ma a esservi state sottoposte sono 30.213 persone, poiché molti hanno dovuto ripeterlo almeno due volte per la verifica della positività o negatività.

Buone notizie arrivano ancora dal fronte delle guarigioni, con altre due che fanno salire a 436 il totale dei polesani che hanno superato l'infezione. Dopo queste due nuove guarigioni e il caso appena emerso di contagio, sono 71 le persone attualmente positive in provincia, mentre sono 419 le persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA