Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(A. Gar.) Da trent'anni si ritrovano per ricordare gli amici che non ci sono più. Sabato pomeriggio, davanti a un'ottima cornice di pubblico, si è svolta a San Pio X la trentesima edizione del memorial di calcio a quattro dedicato a Giuseppe Gallo, Stafano Vernizzi, Carlo Chiarion, Enrico Pirani, Roberto Sacchetto e Nicola Brancalion. Il torneo rappresenta da sempre un motivo di grande divertimento per tutti questi amici che, seppur non...