Ricordata la poesia di Maria Russo

Organizzata dalla biblioteca di Papozze, su sollecitazione in particolare di Luigina Salvan, la trattoria Alla Rosa di Bellombra ha ospitato l'incontro pubblico Una serata insieme per ricordare Maria Cristina Russo e la sua poesia. Russo, spentasi recentemente, è stata per molti anni docente al Cipriani di Adria. Numerosi gli insegnanti intervenuti. Gli ex colleghi mai avrebbero sospettato che l'ex docente, così schiva, discreta e silenziosa coltivasse la passione della poesia giungendo alla pubblicazione di varie raccolte. Russo, nata a Rovigo nel 1947, da madre rodigina, era figlia di Salvatore Russo, segretario comunale in parecchi paesi del Polesine: Bosaro, Pontecchio, Rosolina, Stienta, San Martino di Venezze, Gaiba e Castelguglielmo. Nel 1965, il padre decise di ritornare in Sicilia da dove proveniva, e la figlia completò a Catania prima il liceo e poi l'università. Nel 1979, ritornò in Polesine, ma causa una educazione severa donna esile e minuta si chiuse sempre più in se stessa, lasciando fuori per estrema difesa un mondo che non le sarebbe mai potuto appartenere. A ciò si aggiunga la morte del fratello gemello Simone che la segnò in modo indelebile. La sua poesia ne risente in modo chiaro e preciso come hanno avuto modo di precisare Erminio Colò e Paolo Rigoni - che hanno analizzato i testi che a gli ex colleghi andavano a turno interpretando.

G.Fra.

