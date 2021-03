LA STORIA

ROVIGO Aveva stupito l'insolito furto di alcune settimane fa avvenuto in viale Unità europea. I malviventi si erano intrufolati all'interno del ristorante Suyoshi Asianfusion e avevano mirato ai tablet che servivano ai clienti per effettuare le prenotazioni direttamente dai tavoli. Poi i ladri si sono dati alla fuga, portando via un bottino per un valore di decine di migliaia di euro. La mattina seguente l'amara scoperta, che ha causato non pochi problemi all'attività, costretta a chiudere tre settimane per riorganizzarsi e ordinare i nuovi tablet. I supporti multimediali sono finalmente arrivati e da oggi l'Asianfusion potrà riaprire le porte ai clienti proponendo il servizio a pranzo.

Il ristorante in questo periodo aveva sospeso il servizio d'asporto e le consegne a domicilio, che invece riprenderanno nel weekend. Tutta la vicenda era stata raccontata dagli stessi proprietari, che avevano postato l'episodio sulla pagina Facebook del locale e incassato subito la solidarietà dei molti clienti, delusi per l'inatteso blocco del servizio. Il ristorante Suyoshi era stato uno dei pochi e coraggiosi esempi del commercio a Rovigo, quando lo scorso ottobre, in piena pandemia, aveva inaugurato il locale in viale Unità europea. Immediato il successo: boom di prenotazioni per il pranzo in zona gialla e gente in fila, alla sera, per ritirare l'asporto di specialità giapponesi e cinesi.

