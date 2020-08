IL CASO

ROVIGO Falsifica la ricevuta dell'Easy park per farsi annullare una multa, ma la Polizia locale se ne accorge e lo denuncia per tentata truffa. A tentare di scampare al pagamento della sanzione per avere parcheggiato nelle strisce blu del centro senza però pagare la sosta è stato un giovane di Rovigo. Quest'ultimo, dopo aver ricevuto una multa per mancato pagamento tramite parchimetro della tariffa prevista, ha infatti deciso di fare ricorso per ottenere dall'ufficio Verbali della Polizia locale di Rovigo l'annullamento della sanzione. Poco più di una quarantina di euro.

L'automobilista rodigino sosteneva che la sanzione sarebbe stata elevata nonostante avesse regolarmente pagato l'importo dovuto tramite il servizio Easy park, il sistema telematico.

L'ESPEDIENTE

Per dare la prova dell'avvenuto pagamento il giovane avrebbe inviato al Comando della Polizia locale la dimostrazione della ricevuta cartacea prodotta dal sistema Easy park.

Il personale dell'Ufficio verbali, una volta ricevuta la documentazione in questione, si è subito accorto della presenza di alcune incongruenze presenti sulla ricevuta. Secondo un'accurata analisi, infatti, il documento presentato per ottenere l'annullamento della sanzione sarebbe stato falsificato ad hoc.

IL CONTROLLO

Le successive verifiche del Reparto operativo hanno confermato la falsificazione della ricevuta di Easy park.

Il foglio risultava essere stata modificato appositamente per poi chiedere l'annullamento del verbale. Una modifica difficile da fare passare inosservata alla perizia degli Uffici del Comando di via Oroboni, che quotidianamente effettuano le verifiche sulla documentazione prodotta dagli utenti in tema di ricorsi e contestazioni delle sanzioni.

LA DENUNCIA

Il giovane automobilista è stato dunque convocato al Comando e denunciato in stato di libertà per tentata truffa. Ovviamente, dovrà pagare anche la multa contestata in modo fraudolento. Un trucchetto, quella della falsificazione della ricevuta del pagamento telematico del parcheggio sulle strisce blu, costato decisamente caro all'automobilista che dovrà ora rispondere davanti al giudice del tentativo di truffa ai danni del Comune.

Le aree di sosta a pagamento, durante il lockdown e nelle due settimane successive, erano state rese gratuite dal sindaco Edoardo Gaffeo al fine di favorire i lavoratori impegnati durante la pandemia e la ripresa del commercio dopo i lunghi mesi di stop delle diverse attività. Una perdita ingente per le casse di Palazzo Nodari, dal momento che solitamente agli introiti di parcheggi e multe sono destinati in bilancio alla manutenzione di strade e marciapiedi della città.

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA