LAVORI PUBBLICI

ROVIGO La polizia locale traslocherà in viale Marconi entro la primavera 2022. Lo ha confermato l'assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Favaretto, alla domanda su quale sia lo stato dei lavori all'ex scuola Riccoboni pronta a diventare, entro la metà del prossimo anno, la nuova casa dei vigili urbani.

Non solo. Vicino alla stazione saranno trasferiti anche i Servizi sociali, attualmente in uno stabile in affitto in via Trieste. «Come da programma - ha risposto Favaretto - la Polizia locale abbandonerà l'attuale sede di via Oroboni entro giugno del prossimo anno e troverà posto nella nuova sede di via Marconi, fino a poco tempo fa sede della facoltà di Giurisprudenza».

PATRIMONIO SALVATO

La riqualificazione dell'immobile che per anni ha accolto aule del Cur di Rovigo, ancor prima le scuole medie per decenni dopo la Seconda guerra, ma che era sorto come scuola balilla nel fascismo, è uno dei punti centrali che ha caratterizzato la prima metà dell'amministrazione Gaffeo, che permetterà di riqualificare un patrimonio cittadino e dare finalmente una sede più dignitosa al corpo dei vigili urbani. Il previsto trasferimento, inoltre, degli uffici dei Servizi sociali in viale Marconi, porterà il Comune a un risparmio di circa 70mila euro all'anno.

CAMBI DI VIABILITÀ

Con l'arrivo dei vigili urbani nell'area della stazione il Comune avvierà, nei prossimi mesi, anche una serie di interventi sul fronte della viabilità della zona, in particolare facendo tornare il doppio senso di marcia in via Marconi. Non solo. Accanto al nuovo comando è prevista la realizzazione del nuovo terminal dei bus di linea urbani ed extraurbani che dovrebbe essere realizzata nell'ex scalo merci, terreno di proprietà delle Ferrovie. Con queste ultime, l'amministrazione Gaffeo ha avviato un dialogo, ripreso poche settimane fa, per dare vita al maxi progetto della nuova stazione e di un parcheggio a servizio dei pendolari. Un accordo che potrebbe, si spera, prendere forma proprio in primavera, cui seguirà un concorso di idee per la maxi riqualificazione anche di questa strategica zona della città.

L'obiettivo dell'amministrazione, infatti, è quello di dare un nuovo volto all'intera area intorno alla stazione, compreso il vicino quartiere della Commenda ovest, da tempo colpito da degrado anche sul fronte dell'edilizia abitativa. A essere rivista, inoltre, anche l'intera viabilità dell'ingresso nord della città, comprese le circolazioni nei pressi di ponte Marabin per rendere più fluido il traffico anche in questa zona.

GRANDE CANTIERE

Partirà sempre a marzo la riqualificazione dell'ex ospedale Maddalena e con esso, della Commenda est, che vedrà interventi straordinari su strade e marciapiedi. Un investimento di 13,5 milioni possibile grazie al Bando periferie degradate. Altri 15 milioni sono invece a disposizione del Comune per la rinascita del quartiere San Bortolo, per la realizzazione della Casa della musica e di una serie di residenze destinate all'emergenza abitativa. Un maxi cantiere, anche questo in calendario, che potrebbe partire tra un anno esatto. Qui i lavori, secondo la tabella di marcia dettata dal bando governativo finanziato dal Pnnr, dovranno essere terminati entro il 2026.

Roberta Merlin

