Ribassi in anticipo, commercianti contro

COMMERCIOROVIGO Conto alla rovescia in città per l'inizio dei tanto attesi saldi di fine stagione. Inizieranno infatti sabato le svendite delle collezioni primavera-estate 2018 con abbigliamento e calzature scontati, in certi casi, anche del 50%. Il periodo di saldo si concluderà il 31 agosto.VETRINE PRONTEIn questi giorni, i negozi del centro storico sono intenti a preparare le vetrine e a dividere la merce in base allo sconto che dal prossimo weekend verrà applicato su magliette, abiti, scarpe ma anche bigiotteria e borse. La partenza...