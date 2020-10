(F.Cam.) Un segnale di speranza per tutti. È ripartita la Scuola in ospedale, con le lezioni in presenza per i piccoli ricoverati, che finora si erano svolte in modalità telematica, per garantire il dialogo didattico e il percorso formativo di bambini e ragazzi. Questo grazie alla rinnovata convenzione fra l'Ulss e l'istituto comprensivo Rovigo 4, un progetto che ha preso il via nel 1998 e che prevede l'attività didattica per i minori ricoverati nelle strutture ospedaliere, rivestendo, sottolinea la stessa Ulss, «un ruolo fondamentale nel riconoscimento effettivo del diritto all'istruzione, contribuendo altresì al recupero dell'equilibrio psicofisico del bambino». La riattivazione delle lezioni, sulla base delle indicazioni regionali e del massimo rispetto delle norme igienico-sanitarie volte a prevenire i rischi da coronavirus, è stata decisa dalla Direzione medica ospedaliera, in accordo con il primario di Pediatria e con il Comprensivo Rovigo 4. «La Scuola in Ospedale - rimarca il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella - garantisce, alle bambine e ai bambini ricoverati, il diritto di conoscere e apprendere nonostante la malattia, consentendo la continuità degli studi e permettendo agli alunni di intraprendere un percorso che permetta di mantenere i legami con il proprio ambiente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA