ROVIGO Quattro passi verso un ritorno alla normalità. Poste Italiane, infatti, annuncia che da lunedì riapriranno al pubblico quattro degli uffici postali che erano stati chiusi dall'11 marzo per cercare di contemperare l'esigenza di garantire il servizio e di tutelare la salute dei propri dipendenti di fronte al diffondersi del contagio. Le misure prese in nome della sicurezza sono andate dalla riduzione delle aperture degli uffici al dilazionamento dei servizi di consegna, passando per la consegna di dispositivi di protezione individuale e di gel, nonché dalla sanificazione di tutti gli uffici e dei locali dei centri di distribuzione. A riaprire i battenti saranno l'ufficio Porto Viro 1, a Donada, il lunedì, il martedì e il venerdì, il Rovigo 4 in via Alfieri, sempre il lunedì, il mercoledì e il venerdì, il Rovigo 3 in via Amendola e il Rovigo 5, in viale Tre Martiri il martedì, il giovedì e il sabato.

SICUREZZA PER TUTTI

«La riapertura degli uffici postali - spiega Poste Italiane - è possibile anche grazie all'adozione di idonee misure di sicurezza come l'installazione di pannelli schermanti in plexiglass e il posizionamento di strisce di sicurezza che garantiscano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, nonché di accurate procedure di sanificazione delle sedi realizzate a tutela della salute di dipendenti e cittadini. Poste Italiane, anche nell'attuale fase di emergenza, continua a garantire i propri servizi mettendo in atto un ampio sforzo organizzativo e logistico, reso possibile anche grazie alla preziosa collaborazione delle istituzioni locali».

L'invito che viene rivolto ai cittadini è, comunque, quello di «entrare negli uffici postali esclusivamente per compiere operazioni essenziali e indifferibili e ove possibile, dotati di misure di protezione personale come guanti e mascherina mantenendo obbligatoriamente le distanze di sicurezza, all'esterno e all'interno dei locali». Per qualsiasi informazione è possibile connettersi al sito Poste.it.

PENSIONE A CASA

Sempre in ambito postale, anche a Rovigo ha preso il via l'iniziativa di consegna a domicilio della pensione per gli anziani da parte dei carabinieri. Poste Italiane e l'Arma hanno sottoscritto una convenzione grazie alla quale tutti i cittadini dai 75 anni in poi che percepiscono prestazioni previdenziali agli uffici postali e che riscuotono normalmente la pensione in contanti, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro a domicilio, delegando al ritiro i militari. Il servizio, parte del più ampio sforzo messo in atto da entrambi per contrastare la diffusione del Covid-19, si precisa, non potrà essere reso a coloro che abbiano già delegato altri soggetti alla riscossione, abbiano un libretto o un conto postale o che vivano con familiari o comunque questi siano dimoranti nelle vicinanze della loro abitazione. Per usufruire del servizio, che durerà fino a quanto rimarranno in vigore le misure emergenziali dovute all'epidemia, bisogna fare richiesta a Poste e rilasciare un'apposita delega scritta. I pensionati interessati possono contattare il numero verde 800556670 attivato dalle Poste o chiamare la più vicina Stazione dei carabinieri. In Polesine sono tre le persone che hanno attivato questo servizio e che si sono visti recapitare la pensione a casa dal comandante della Stazione di Rovigo in persona, il luogotenente Valentino Raitieri, insieme ai suoi collaboratori.

