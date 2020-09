SERVIZI

ROVIGO Primo giorno di scuola, questa mattina, per i bambini dei nidi comunali della città. All'emozione e alla preoccupazione per quello che da sempre per i genitori rappresenta un primo distacco dal proprio figlio, quest'anno si è aggiunto il timore legato alla pandemia ancora in atto. I nidi, come il resto delle scuole, però, non si fermano e salvo l'arrivo di un nuovo picco di contagi di difficile gestione, riaprono con gradualità le porte a bambini e famiglie.

Questa mattina tocca dunque al nido Buonarroti che ospiterà 57 bambini e dell'asilo nido Bramante nel quale oggi saranno accolti altri 39 bambini. Dal 14 settembre, in concomitanza con l'apertura delle scuole, apriranno anche i nidi integrati Sant'Antonio e Buso che ospiteranno rispettivamente 12 e 8 bambini. L'organizzazione del servizio, come spiega il settore Istruzione, sarà regolamentata dalle Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l'infanzia 0-6 anni pubblicate dalla Regione il 13 agosto scorso.

«Punto focale delle linee di indirizzo - illustra l'assessore all'Istruzione Roberto Tovo - sono i gruppi epidemiologici stabili indispensabili per una rapida tracciabilità delle persone e per la conseguente adozione di tutte le misure necessarie in caso di situazioni sospette di Covid 19».

L'ORGANIZZAZIONE

I bambini saranno divisi in gruppi da 16 componenti e seguiti dunque da due educatrici. Il Comune ha inoltre previsto un incremento del numero di insegnanti con contratto a tempo determinato per fare fronte all'esigenza di garantire la separazione tra i diversi gruppi al fine di evitare, in caso di contagio, l'espandersi del virus all'interno del nido. Le famiglie, inoltre, hanno dovuto sottoscrivere un patto di corresponsabilità con il Comune sul rischio Covid-19, che impegna i soggetti firmatari a impegnarsi a rispettare, in maniera reciproca, gli adeguati comportamenti, atti a prevenire i contagi.

«Sicuramente non sarà un avvio facile - riprende Tovo - e non sarà sempre possibile conciliare le esigenze di ogni famiglia con l'osservanza delle disposizioni normative, ma il personale educativo, nello spirito della massima disponibilità e collaborazione, è pronto per organizzare al meglio il servizio, non perdendo mai di vista il benessere e la cura dei bambini».

Per quanto concerne le mascherine, i bambini del nido non dovranno usarle. Gli educatori, invece, dovranno indossare le protezioni per poter mantenere un contatto ravvicinato, soprattutto con i più piccoli. Obbligatoria sarà la misurazione quotidiana della temperatura corporea a tutti i minori, al personale all'ingresso, e a chiunque debba entrare nella struttura. Se le condizioni atmosferiche lo consentiranno, l'esperienza educativa potrà svolgersi anche all'aperto per mantenere i gruppi separati. Viene inoltre mantenuta la fascia oraria della pre-accoglienza e il prolungamento dell'orario del servizio per supportare i genitori lavoratori, così come il momento del pranzo e quello del riposo pomeridiano continueranno a scandire i tempi di permanenza all'interno della struttura, con le stesse modalità del passato, ma con una attenzione maggiore verso l'igienizzazione degli ambienti, delle superfici e dei materiali.

La gestione di casi sospetti o confermati di Covid-19, nel contesto dei servizi educativi per l'infanzia, è comunque disciplinata dal documento redatto a cura dell'Istituto superiore di sanità e in fase di completamento.

R.Mer.

