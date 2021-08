Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SCUOLAADRIA La lotta al Covid passa per il Comune di Adria anche per la riapertura delle scuole chiuse da qualche anno. Palazzo Tassoni torna a chiedere la riapertura delle scuole medie di Bottrighe, non più operative da un decennio, e della scuola primaria di Baricetta, off limit dallo scorso anno per carenza di alunni. «La riapertura dei plessi di Bottrighe e Baricetta garantirebbe lezioni in presenza agli studenti in età della scuola...