Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Monica manda baci ai clienti e sotto la mascherina s'intuisce che c'è un grande sorriso. Sono passati oltre cinque mesi dal 24 ottobre, ultimo giorno d'apertura, e sembra trascorsa un'eternità. Finalmente è arrivato il via libera per il circolo Acli di Canaro che, da mercoledì mattina, ha potuto riaprire con il servizio da asporto. Si spalancano le porte del locale in piazza XX Settembre, il presidente Dante Bertoldi e la dipendente...