Riapre la strada lungo la Sacca, ma solo per gli addetti ai lavori

ALLERTA CONTINUAPORTO TOLLE Nell'estremo Delta è trascorsa serenamente la nottata di venerdì dopo l'allerta meteo che era stata lanciata per tutto il fine settimana. Fortunatamente la pioggia e il vento non sono stati abbondanti come preannunciato, pertanto l'Amministrazione ha deciso di modificare l'ordinanza che impediva a chiunque di salire lungo via della Sacca, limitando il divieto solo ai non addetti ai lavori, permettendo così agli operatori di poter continuare la propria operazione di ripristino dopo il devastante colpo di coda da...