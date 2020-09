Riapre oggi al culto, dopo sette mesi, la chiesa di Santa Maria delle rose, in Commenda a Rovigo. Fino a ieri l'unica chiesa aperta, facente parte dell'Unità pastorale della Commenda, era stata quella della Madonna pellegrina, più spaziosa e rispondente alle normative anti Covid-19. Se il santuario di piazza Cervi è attivo da fine maggio, con una capienza iniziale subito superiore alle cento unità, alla piccola chiesa di via Monsignor Gino Marchi sono stati assegnati un massimo di cinquanta posti a sedere. L'ultima messa celebrata era stata quella di domenica 22 febbraio. Una volta arrivata l'ondata di emergenza da Coronavirus, essendo la più piccola di tutte le chiese della Commenda, Santa Maria delle rose era rimasta l'unica a restare chiusa. Da oggi i fedeli potranno farvi ritorno, con le limitazioni del caso. Un altro piccolo passo verso la normalità compiuto dai parroci don Emanuele Sieve e don Mario Lucchiari. Tutte le messe dell'Unità pastorale, si sono sempre svolte nel santuario della Madonna pellegrina, come stabilito a metà maggio dal vescovo monsignor Pierantonio Pavanello, che aveva indicato le celebrazioni nelle chiese più ampie per rendere possibile la partecipazione di un maggior numero di persone in sicurezza. I posti a disposizione nella chiesa più grande del popoloso quartiere rodigino erano fissati in 120.

Marco Scarazzatti

