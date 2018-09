Riapre la caccia Wwf: «Più controlli anti-braccoanggio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

APERTURA DI STAGIONEROVIGO Richiami elettroacustici talmente alti che si sentivano già da Boccasette. Raffiche fino a sei colpi invece del massimo di tre consentiti, e vedette appostate nei punti strategici pronte ad avvisare i bracconieri di presenze sgradite. Mentre dal lato vigilanza non vi sono novità. Troppo scarsa per poter costituire un minimo di deterrente per chi non vuol saperne di rispettare le regole. Invece, tra chi pratica la caccia in terraferma, sono stati contati solo una decina di cacciatori.BILANCIO DI GIORNATAÈ questo il...