RIAPERTURA DELLE SCUOLE

ROVIGO I medici di famiglia del Polesine rispondono presente. Il compito che viene loro richiesto, a partire da lunedì prossimo, non è di poco conto, ma il senso di responsabilità e del proprio ruolo li vede a disposizione nell'esecuzione dei test sierologici rapidi, gratuiti e su base volontaria, per il personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado, che sono stati indicati come misura preventiva dal Commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri, in vista della riapertura delle scuole. Ieri è stato un giorno di preparazione della campagna di screening, prevista dal 24 agosto fino a una settimana prima dell'avvio delle attività scolastiche: Sostanzialmente due settimane.

DISTRIBUZIONE DEI KIT

Ieri, dopo un incontro con l'Ordine dei medici e le rappresentanze sindacali, l'Ulss ha dato il via alla distribuzione dei kit, come spiega il direttore sanitario Edgardo Contato: «Invieremo sia i dispositivi di protezione necessari, sia i test rapidi, venti per ciascuno dei circa 200 medici della provincia. Una fornitura che riteniamo adeguata ed abbondante, ma se qualcuno dovesse aver bisogno di altri test siamo nelle condizioni di fornirne a volontà, non ci sono problemi di approvvigionamento. Lavoriamo in stretta collaborazione e devo sottolineare la disponibilità che abbiamo ricevuto da parte dei medici di medicina generale».

L'ORDINE DEI MEDICI

Una disponibilità ribadita dal presidente dell'Ordine dei medici di Rovigo e della Federazione degli Ordini del Veneto Francesco Noce: «In un momento di pandemia, come medici non possiamo che essere sempre a disposizione per quanto riguarda la salute del singolo e della collettività. Fare il medico è una missione. Non discutiamo questa misura, decisa per garantire la sicurezza nella riapertura delle scuole che è un compito prioritario al quale siamo chiamati come Paese. Come medici, faremo la nostra parte per far sì che il numero maggiore di personale scolastico possa sottoporsi a questo test nella massima sicurezza. Il test verrà eseguito su appuntamento e al di fuori dei normali orari di ambulatorio. Ovviamente, chi ha la febbre o presenta sintomi compatibili con il Covid, che non potrebbe comunque già recarsi in ambulatorio, non potrà sottoporsi al test. Ci stiamo preparando per organizzare tutto al meglio, con una adeguata dotazione di dispositivi di protezione per garantire sia i medici che i pazienti. Nel caso di positività, scatteranno tutte le procedure già previste».

VERTICE OPERATIVO

Proprio ieri i medici di famiglia polesani si sono riuniti in videoconferenza per affrontare i dettagli operativi. «L'Ulss sottolinea il presidente Noce ci ha anche inviato un video sulle modalità di esecuzione del test, ma si tratta di una cosa abbastanza semplice. Va evidenziato, però, che sottoporre a un simile screening una fetta consistente della popolazione su tutto il territorio nazionale ha, fra l'altro, un alto valore di studio epidemiologico e può fornirci indicazioni interessanti e preziose sulla diffusione e sull'andamento del virus». I test sierologici rapidi, infatti, che si eseguono sul sangue capillare, pungendo la punta di un polpastrello, ricercano la presenza degli anticorpi, o meglio delle immunoglobuline specifiche, permettendo quindi di valutare se una persona sia entrata in contatto con il virus. In caso di responso positivo è poi necessario il tampone per capire se l'infezione sia in corso o sia stata superata.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA