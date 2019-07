Riaperto il portico sottostante il Roverella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PIAZZA VITTORIO EMANUELEROVIGO Ieri mattina sono stati definitamente liberati i portici di piazza Vittorio Emanuele II dall'impalcatura per il cantiere di palazzo Roverella. Torna così completamente accessibile il porticato della principale piazza rodigina, occupata per circa un mese dal cantiere di riparazione del soffitto, che coincide con il pavimento del primo piano del palazzo espositivo gestito dalla Fondazione Cariparo. L'intervento si è reso necessario per sistemare il soffitto, gravemente danneggiato per le infiltrazioni d'acqua....