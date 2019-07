Riaperto il porticato sotto Palazzo Roverella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CANTIERI IN CENTROROVIGO Riaperto al pubblico il sottoportico di piazza Vittorio Emanuele II occupato per poco meno di un mese dal cantiere di riparazione del soffitto in corrispondenza del pavimento del primo piano di Palazzo Roverella. L'intervento si è reso necessario per sistemare il sottofondo del pavimento: i lavori si sono sono resi necessari a seguito di alcuni episodi di infiltrazione che, nel passato, hanno interessato la zona del portico di Palazzo Roverella, circoscritta al lato di Piazza Vittorio Emanuele II.RIPARAZIONEUna...