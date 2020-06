POLIZIA DI STATO

ROVIGO Sono riaperti al pubblico gli uffici della Divisione Pasi, Polizia Amministrativa e Sociale e dell'Immigrazione, della Questura, ma gli accessi agli sportelli sono possibili solo su appuntamento e «saranno contingentati nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale» con obbligo di mascherine e guanti. Per l'Ufficio Armi ed Esplosivi l'appuntamento si chiede al numero 0425/202561, dalle 12 alle 13 il martedì e giovedì, o con istanza contenente recapito telefonico e copia di un documento, inviata alla e-mail ammin.questro@pecps.poliziadistato.it. Per l'Ufficio Licenze, Sale giochi e Preziosi, i numeri da contattare sono 0425/202570-574 dalle 9 alle 11 del martedì e giovedì, mentre la prenotazione via e-mail può essere fatta all'indirizzo ammin.questro@pecps.poliziadistato.it. L'Ufficio Passaporti continua con la consegna documenti in giacenza, sempre solo attraverso convocazione telefonica, allo 0425/202575 dalle 11 alle 12 dal lunedì al venerdì, o tramite e-mail a uffpassaporti.questro@pecps.poliziadistato.it. Per le nuove pratiche rimane necessario prenotare un appuntamento su Agenda passaporti on line all'indirizzo www.passaportonline.poliziadistato.it, e l'appuntamento dovrà essere convalidato da una convocazione telefonica o via e-mail.

