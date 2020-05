SOCIALE

ROVIGO Per gli anziani l'epidemia è stata particolarmente pesante. E non solo per l'incidenza della mortalità soprattutto nelle fasce d'età più avanzate, ma anche per lo sconvolgimento delle abitudini e la separazione fisica dagli affetti. In Polesine gli over 65, con il dato aggiornato al 2019, erano 60.994, praticamente il doppio degli under 18, appena 31.399. In Veneto, secondo i dati dell'Ufficio statistico regionale, la maggior parte degli anziani, ben il 97%, vivono in famiglia a casa propria: nel 2017 erano quasi 267mila gli over 64 che vivevano da soli, mentre gli anziani assistiti nelle strutture residenziali erano 33.311 e in nove casi su dieci persone in condizione di parziale o totale non autosufficienza. Proprio l'epidemia ha colpito duramente le case di riposo.

ETÀ ROTTAMATA

Il commissario della Cna di Rovigo, Matteo Rettore, nota come «fino agli inizi del 2020 si è parlato di silver economy e di quanto è importante nella determinazione del Pil, non si parlava più di invecchiamento, ma di longevità e di una percentuale che si attesta intorno al 17,4% di over 65 che lavora, di un 40% che sostiene i figli e le loro famiglie. Poi, improvvisamente, assistiamo a una inversione di rotta, quando lasciata questa condizione di attori che aumentano il Pil e si passa a quella di non autosufficienti e soggetti non più necessari per i nipoti, o i figli, ecco che vengono relegati e li si confina in una condizione di impoverimento di stimoli vitali, nel distanziamento sociale, con un conseguente aumento di costi sociali. In una parola, alla rottamazione. Un termine un po' forte, ma che ha lo scopo di attirare l'attenzione sugli anziani chiusi nelle Rsa perché le famiglie li destinano lì poiché si trovano nell'impossibilità di gestire a casa i loro vecchi. Dopo questa pandemia forse varrebbe la pena di ripensare a un altro welfare, che sia più rispondente ai bisogni dell'anziano e più rispettoso della sua dignità, e ripensare la silver economy».

Come Cna pensionati, poi, viene sottolineato un ulteriore aspetto: «Ripresa del lavoro e scuole chiuse: a proposito dell'ambito famiglia, la gestione dei figli è un argomento assolutamente primario e vede coinvolti non solo genitori, ma anche i nonni. La gestione familiare implica anche un altro aspetto che finora sembra passato in second'ordine: la gestione di anziani o disabili di cui si è fatto carico un familiare, quello che con un inglesismo viene definito care giver, ma che non è altro che colui che si prende cura di anziani, di disabili e che rappresenta una realtà importante e che rappresenta l'unico fondamentale pilastro per l'assistenza ai pazienti stessi. In Italia all'incirca sono 7 milioni i care giver, di cui il 60% sono donne tra i 45 e i 50 anni. E se in Europa leggi ad hoc tutelano sia il disabile che il care giver, in Italia non esiste ancora una norma che tuteli questo tipo di assistenza. Il care giver familiare non sceglie di diventarlo, lo diventa per necessità, poiché in questi anni la sanità pubblica è stata vittima di tagli di posti letto, di posti di lavoro, depotenziata la medicina territoriale, ne è derivata una mancanza di figure sanitarie a domicilio, e i care giver sono destinati a salire di numero perché la vista media si allunga, si amplia la fascia di popolazione anziana, si lavora di più è sempre più sono le donne nel mondo del lavoro».

L'APPELLO

La Cna pensionati aggiunge che «anche nella lettera aperta del Cupla, il Coordinamento delle associazioni dei pensionati che fanno riferimento alle categorie degli artigiani dei commercianti degli agricoltori, inviata al ministro della Salute, ai Governatori delle Regioni, agli assessori regionali alla Sanità, si sottolinea come ancora si sia in attesa del riconoscimento legislativo di queste figure e del relativo finanziamento. A onor del vero, guardare a una Regione contermine come l'Emilia Romagna che si è mossa in anticipo nella tutela e riconoscimento di questa figura, ci fa ben sperare che anche nel resto del territorio nazionale ciò avvenga».

Elisa Barion

