RETE SOCIALEROVIGO Per «un Natale speciale, senza barriere, da vivere come rete sociale», l'associazione Fàedèsfa e il Corsopolitan organizzano domenica prossima una festa di solidarietà dedicata al Natale e a Down Dadì di Adria e Uguali diversamente di Rovigo. Il ricavato della manifestazione in programma dalle 15.30 nel locale in Corso del Popolo 233, andrà infatti alle due associazioni impegnate rispettivamente a dare l'opportunità alle persone con sindrome di Down di vivere una vita autonoma e integrata e a rendere accessibili le...