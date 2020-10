FORMAZIONE

ROVIGO Un progetto diretto ai bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e proposto da una rete territoriale locale di cooperative e associazioni per sostenere le famiglie con figli fino a 10 anni nella conciliazione delle esigenze formative dei ragazzi con quelle lavorative dei genitori. Famiglie stravaganti, il nome dell'iniziativa, è stata presentata ieri mattina nel salone d'Onore di palazzo Nodari.

PROGETTO PER FAMIGLIE

A illustrare il progetto i referenti delle cooperative e associazioni coinvolte: Desirée Cobianchi per Porto Alegre, Elisa Bertagli per Di tutti i colori, Chiara Facchinetti per Zico, Federica Boniolo per #Unitiinrete, Massimo Gasparetto per Uisp Rovigo e Anna Mazzetto per Smile Africa Onlus. L'iniziativa è diretta ai bambini fino a 10 anni che non hanno facilità di accesso a nidi e attività extrascolastiche in quanto vivono in contesti decentrati distanti dai servizi o per difficoltà economiche e familiari, ulteriormente amplificate dal Covid. La presentazione del programma sabato al Ranch Arcobaleno di Borsea con laboratori gratuiti tra le 15.30 e le 18. «L'iniziativa ha detto l'assessore al Welfare Mirella Zambello - trasmette un messaggio fondamentale, ossia l'importanza di lavorare in rete tra istituzioni, mondo del volontariato e del terzo settore, per avvicinarsi alle esigenze delle famiglie e dei cittadini. L'obiettivo è far crescere le persone e le famiglie nelle loro fragilità, ma anche aumentare le sensibilità e il dialogo far genitori e figli».

Il supporto si concretizza in una serie di servizi itineranti che, coordinati da un hub educativo a Rovigo, toccheranno sei punti strategici del Polesine: Adria, Ariano Polesine, Badia Polesine, Occhiobello, San Martino di Venezze cui si somma il comprensorio Loreo/Rosolina, avvalendosi di professionisti e formatori che si proporranno ai bambini e ai loro genitori, per sostenere i primi nell'accesso ad adeguate opportunità educative e i secondi nel conciliare i tempi di vita e lavoro, rivolgendosi anzitutto a freelance, precari, turnisti o lavoratori costretti dall'emergenza sanitaria al lavoro da casa in spazi inadeguati. Un'attenzione particolare, inoltre, sarà rivolta ai lavoratori disoccupati, in un'ottica di sostegno al reimpiego, con attività di formazione mirate. A figli e genitori il progetto offrirà appuntamenti settimanali, con attività educative, motorie, ricreative, socializzanti rivolte ai bambini e servizi di orientamento lavorativo e rafforzamento professionale per i genitori, con proposte formative rivolte anche a migliorare la qualità delle relazioni, con attività di laboratorio condivise con tutta la famiglia. Un focus particolare sarà dedicato al superamento del divario digitale.

R.Mer.

