MOBILITÀ LENTA

ROVIGO Cinque comuni saranno collegati da una pista ciclabile, il cui tracciato sarà di una ventina di chilometri. Il progetto è suggestivo e, tra l'altro, poco impegnativo dato che i paesi in questione, di fatto, sono già collegati tra di loro da tratti di ciclabili. Basta solamente unire i piccoli pezzi di strada mancanti ed ecco che dalla città capoluogo si potrà pedalere fino ai confini con l'Alto Polesine. Il tracciato permette di restare sempre affacciati sul canale Adigetto, per immergersi poi ai confini con il fiume Canalbianco.

CINQUE COMUNI

Il nuovo progetto di pista ciclabile, collegherà Rovigo con Costa di Rovigo, Villanova del Ghebbo, Fratta Polesine, Pincara. In pratica sarà un altro modo per promuovere il territorio polesano, utilizzando quello che è il turismo lento, fatto di tante ecursioni su due ruote, ma anche di passeggiate. Ma come sarà articolata questa nuova ciclabile?

In pratica si utilizzeranno le piste ciclabili del quartiere rodigino di San Pio X e della frazione di Roverdicrè, già praticamente unite tra di loro. Poi ci sarebbe da collegare la ciclabile di Roverdicrè con quella di Costa, ma in questo caso tutto è di fatto pronto, dato che i due territori hanno la fortuna di condividere strade di campagna.

IL TRACCIATO

Da Costa poi si arriverebbe a Villanova del Ghebbo, dove all'incrocio semaforico, posizionato sulla strada provinciale, si dovrà svoltare a sinistra, in direzione Fratta Polesine. Anche in questo caso, solo poche centinaia di metri sarebbero da realizzare, per mettere in sicurezza i cicloturisti. Da Fratta Polesine, attraverso la ciclabile Adige-Po, si procederebbe poi in direzione Pincara e in questo caso il tratto è già pronto, essendo questa pista in uso da oltre un decennio. Dunque da Rovigo, attraverso varie stradine immerse nel verde della campagna medio polesana, ci si unirebbe alla ciclabile Adige Po, con solo alcuni nuovi tratti di raccordo da realizzare.

IL PROGETTO

Il progetto, appunto, parte da Rovigo, con il sindaco Edoardo Gaffeo che ha già dato il suo benestare a questa iniziativa, che vede coinvolte cinque diverse amministrazioni comunali. Il progetto tecnico è già stato ultimato e ha in Costa di Rovigo il comune capofila. Non resta perciò che attendere l'incontro allo stesso tavolo tra tutti i sindaci delle amministrazioni interessate, che è stato rinviato alla fine dello scorso anno, solamente per i noti motivi di salute, che avevano costretto al riposo il sindaco Gaffeo.

Marco Scarazzatti

