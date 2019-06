CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RETE CICLABILEROVIGO Dopo tre settimane di amministrazione, il sindaco Edoardo Gaffeo già si lancia nei bandi di finanziamento. Lo aveva sempre promesso in campagna elettorale che la priorità nel reperimento delle finanze con cui far progredire la città fosse quella dei bandi, siano essi regionali, nazionali o europei, e così è passato dalle parole ai fatti con un primo iniziale progetto dedicato agli amanti della natura e della forma fisica. IL PROGETTOGiovedì è stato approvato in giunta un progetto da 46.500 euro per l'installazione...