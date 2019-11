Restauri e telecamere alla Rotonda

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PATRIMONIOROVIGO Pronti 185mila euro per sistemare il Tempio della Rotonda e il suo campanile. Il Comune ha emesso un bando di gara per rintracciare la ditta che si dovrà occupare del restauro del colonnato, eliminando in maniera definitiva il ponteggio di sicurezza che da anni attualmente ne deturpa le facciate. Sono anni che la chiesa di Rovigo è colpita da atti vandalici (scritte con pennarelli indelebili, bottiglie di alcolici abbandonate, danni), utilizzata persino come latrina e luogo di vendita di stupefacenti. Durante i passati...