ROVIGO Il prefetto Maddalena De Luca tira un sospiro di sollievo per il mancato passaggio del Veneto all'arancione, ma non abbassa la guardia e invita i polesani a fare altrettanto.

«Per tanti motivi è preferibile non cambiare di colore - spiega De Luca - ma non possiamo permetterci di sottovalutare la gravità della situazione».

QUADRO COMPLESSO

In provincia la situazione è tutt'altro che serena, visto che in appena due mesi i casi di Covid registrati dall'azienda sanitaria sono più che raddoppiati rispetto alla prima ondata. Il prefetto stesso, negli scorsi giorni, non ha nascosto la gravità dei numeri e la preoccupazione per i risvolti economici prodotti dalle serrate imposte dal Governo e dalla Regione per limitare la circolazione delle persone.

Le proteste dei commercianti di inizio mese non sono passate inosservate, ma finché non c'è un abbassamento della curva del contagio, non se ne verrà fuori rapidamente, per questo De Luca sostiene che il rispetto delle regole sia l'unico modo per tornare a quella normalità che in molti sognano di rivedere.

CENTRO PIENO

Ieri il centro storico di Rovigo è stato preso d'assalto. Lungo le vie dello shopping e in piazza si è visto un continuo passaggio di persone. Seppure tutti avessero la mascherina ben piazzata su naso e bocca, è quello che il presidente della Regione Luca Zaia non voleva vedere.

Poco prima della chiusura dei bar, le pattuglie della Polizia locale sono passate con i megafoni accesi per ricordare ai passanti che è vietato passeggiare in centro, fumare in mezzo alla gente e sostare in piedi davanti ai locali.

Il prefetto, massima autorità del territorio e rappresentante locale del Governo, rimarca l'importanza del rispetto delle regole: «Siamo rimasti in fascia gialla per via delle misure adottate dallo Stato e grazie all'ordinanza regionale, per cui si è ritenuto non ci fosse necessità di entrare in una fascia diversa. L'augurio è che si riesca a evitare episodi di assembramento come quelli visti nello scorso weekend. Tengo a ricordare che queste sono misure volte a disincentivare forme di aggregazione, proprio quello che ha dato luogo ai principali problemi».

VERTICE A GIORNI

Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro del Comitato di Ordine e sicurezza pubblica con il sindaco Edoardo Gaffeo, il presidente della Provincia Ivan Dall'Ara e le massime cariche delle forze dell'ordine. Proprio quello che sarà accaduto nel weekend sarà il principale argomento di discussione. Se anche oggi ci saranno gli assembramenti visti una settimana fa e anche ieri pomeriggio, è molto probabile che arrivi una stretta proprio da palazzo Nodari.

Il prefetto aveva già dato il suo ultimatum ai rodigini: «Si procederà con eventuali ordinanze sindacali di chiusura sulla base di quello che vedremo nei prossimi giorni. Personalmente, mi auguro sempre che da parte dei cittadini ci sia una presa di coscienza a livello individuale, un'assunzione di responsabilità nei comportamenti».

