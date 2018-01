Restano in ospedale i due anziani intossicati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROVIGO Sono stabili le condizioni dei due anziani intossicati dall'incendio che si è scatenato nella notte tra lunedì e martedì nella palazzina del Corso del Popolo, al Civico 70. Il rogo partito dal presepe, allestito nell'appartamento della coppia, ha infatti mandato in fiamme parte del mobilio, scatenando, nel cuore della notte, un vero e proprio incendio. In seguito alla nube di fumo nero che si era creata, i vigili del fuoco avevano deciso l'immediata evacuazione dello stabile, un'ottantina di condòmini si erano riversati in...