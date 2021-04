Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CORRIERI DELLA DROGAROVIGO Restano in carcere Michal Pawel e Jacub Michal Jackiewicz, padre e figlio residenti in Polonia arrestati venerdì dopo che dal loro furgone sono saltati fuori circa 10 chili di cocaina nascosti in un doppiofondo sotto la cabina di guida. Il giudice per le indagini preliminari Raffaele Belvederi ha convalidato il duplice arresto e ha deciso per entrambi la misura della custodia cautelare in carcere. Si tratta di una...