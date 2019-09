Resta chiuso l'incrocio della morte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORTO VIROIl Tribunale amministrativo regionale del Veneto chiude definitivamente l'incrocio a raso al chilometro 68+350 della Romea. Anche se in realtà l'intersezione è stata fisicamente eliminata già nel luglio dello scorso anno a seguito di un'ordinanza a firma del sindaco Maura Veronese, oggi si torna a parlare della questione apponendovi la parola fine. IL RICORSOIn passato la vicenda è stata lungamente dibattuta e al centro di un ricorso per il malcontento di diciotto imprenditori titolari delle attività in prossimità...