RESIDENZE PER ANZIANI

ROVIGO Le case di riposo si stanno attrezzando per far incontrare nuovamente gli ospiti ai parenti che non vedono da mesi. Per farlo però è necessario garantire la massima sicurezza degli incontri, tutelando sia gli operatori sanitari che gli stessi ospiti dalla minaccia dell'infezione da coronavirus. Sono necessarie, insomma, tutta una serie di azioni mirate a tenere il virus fuori dalle strutture e impedirne in tutti i modi l'ingresso.

MISURE DI SICUREZZA

Come è noto, le residenze per anziani del Polesine sin dalla prime avvisaglie dell'emergenza sanitaria sono state impegnate a prevenire i rischi di contagio. I direttori delle strutture per anziani del Polesine, per condividere esperienze e capacità in questo momento di particolare difficoltà, si sono dotati di un coordinamento operativo che coinvolge 15 strutture polesane su 17. Ci sono tutte le strutture tranne, per ora, quelle di Villadose e Villa Tamerici, di Porto Viro, non tanto per scelta, quanto perché ancora non c'è stato un contatto diretto tra i responsabili delle strutture.

COORDINAMENTO TRA ENTI

Il coordinamento, che non ha un effetto giuridico, mira esclusivamente a condividere le esperienze e le problematiche delle strutture in modo da affrontare il Covid garantendo il rispetto dei protocolli Ulss in modo univoco ed efficace. In tutte le strutture polesane si stanno adottando in questi giorni i protocolli comuni per riaprire le porte ai familiari degli anziani in totale sicurezza. «Oltre a proteggere i nostri operatori scrive il portavoce Luca Avanzi, direttore dell'Iras di Rovigo - non dimentichiamo che i familiari stanno soffrendo per l'impossibilità di abbracciare i loro cari».

VIDEOCHIAMATE E VETRI

«Infatti sono oramai tre mesi che le visite nelle strutture sono state sostituite dalle videochiamate e, dove possibile, dagli incontri in prossimità dei cancelli o dietro le vetrate», osserva Avanzi. Recentemente la Regione ha comunicato alle Ulss e alle Rsa le linee di indirizzo che hanno lo scopo di rendere possibile la ripresa delle visite dei familiari e ha dato la possibilità alle strutture di incontrare i familiari o i loro organismi di rappresentanza. Dare il via libera ai ricongiungimenti, tuttavia, non è un'operazione così semplice e automatica: è necessario fare in modo che da questi incontri non nascano occasioni di diffusione del virus portato magari da inconsapevoli parenti asintomatici.

LE PRECAUZIONI

«Vorremmo che non fosse così, ma purtroppo il virus non è ancora stato debellato e se finora è rimasto fuori dalle nostre strutture è perché abbiamo lavorato con professionalità e attenzione si legge nella nota del direttore dell'Iras di Rovigo - La nostra prima preoccupazione rimane quella di proteggere i nostri anziani. Per questo la ripresa delle visite avverrà non appena ci saremmo organizzati completamente in modo da non rischiare di dover tornare indietro. Ed è importante si capisca che la completa applicazione delle linee guida regionali per le nostre strutture è molto impegnativa sotto il profilo dell'organizzazione e dei costi. Ma ci impegneremo al massimo per fare presto».

BILANCI IN DIFFICOLTÀ

Non va dimenticato che in questi mesi di emergenza sanitaria i bilanci di molte strutture residenziali per anziani hanno sofferto parecchio essendosi bloccato il turnover degli ospiti e avendo anche bloccato l'accesso a nuovi ingressi proprio per prevenire eventuali contagi. Questo ha comportato per gli istituti minori introiti finanziari, che non hanno certo facilitato l'adozione delle numerose misure prescritte per la prevenzione di un eventuale contagio da coronavirus.

Roberta Paulon

© RIPRODUZIONE RISERVATA