RESIDENZE PER ANZIANI

LENDINARA Cala il numero degli ospiti positivi al Covid-19 nella Casa Albergo per anziani di Lendinara, e sono già 36 gli anziani che dopo il contagio ora risultano negativi al virus. Si intravedono spiragli di luce al termine di questo 2020 che ha riservato una lotta durissima alla struttura, agli ospiti, ai lavoratori e ai familiari. Dal primo contagio verificato il 13 novembre in un operatore, il virus ha toccato più di cento anziani ospiti dei 178 attualmente residenti nella struttura e decine di lavoratori.

DODICI DECESSI

Purtroppo nelle scorse settimane sono decedute alcune persone, dodici, tra coloro che erano risultati positivi al tampone. Finalmente il numero degli ospiti positivi sta calando in modo significativo, come riferisce il direttore Vittorio Boschetti. «Dopo oltre un mese dall'inizio dei contagi, vediamo i primi spiragli di luce: oggi (ieri per chi legge, ndr) altri 11 ospiti si sono negativizzati e perciò sono già 36 gli anziani che hanno superato la fase del contagio spiega Il totale dei positivi è quindi sceso a 82. Stiamo organizzando ogni cosa per convertire il soggiorno Viola, come già fatto col Rosa, da area Covid a nucleo per le persone guarite. Gli anziani sono stabili e stanno rientrando in servizio diversi lavoratori».

LA RIPARTENZA

Primi segnali di speranza, dunque, ma Boschetti ricorda che la battaglia non è ancora vinta e invita a evitare in questa fase ogni polemica per mettere insieme le energie con l'obiettivo di contrastare un nemico forte ed insidioso. In una lettera aperta il direttore mette in fila i ringraziamenti ai lavoratori della Casa, che «compiono piccoli miracoli accudendo gli ospiti nel momento in cui sono più fragili e spaesati, mostrando loro quella vicinanza che cerca di colmare anche il vuoto lasciato dalla lontananza di famigliari e amici», e a tutti coloro che stanno supportando la struttura, tra cui familiari dei residenti, cittadini e istituzioni.

«Questo sarà un tempo che nessuno dimenticherà, ogni giorno la Casa combatte per garantire le cure adeguate e l'assistenza agli ospiti, ma anche quel calore umano e quella dignità necessari a non farli sentire abbandonati dice - Nonostante tutto l'impegno, la passione e le risorse dedicate, questa malattia, invisibile e sfuggente ha già portato via troppe vite ed è forte il rammarico per non essere riusciti a difenderle fino in fondo, proprio perché erano quelle di persone fragili e meritevoli di ogni tutela».

Oltre a screening, tamponi, misure di prevenzione e distanziamento c'è anche la necessità di dare risposte agli anziani e ai loro familiari, costretti a un lungo periodo di lontananza per la sospensione delle visite. In queste feste amare e difficili, si cercano piccoli segnali di normalità. Così nel giorno di Natale a tutti gli ospiti è stato consegnato un piccolo dono, accompagnato dalle lettere che i familiari hanno imbucato nella cassetta disposta sul cancello della Casa Albergo. Lettere piene d'amore, di velate preoccupazioni, della voglia di riabbracciare un genitore o un nonno, righe che raccontano l'amore ai tempi del Covid-19.

Ilaria Bellucco

