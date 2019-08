Residenza per anziani in festa per i patroni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VILLADOSESettimana ricca di eventi in casa Sant'Anna in occasione dei santi Anna e Gioacchino, protettori della Residenza per anziani. Per festeggiarli i patroni sono stati organizzati diversi eventi e una pesca di beneficenza in collaborazione con la parrocchia di Canale e padre Luca che, dall'apertura della Casa, accompagna spiritualmente gli anziani. La festa è iniziata con l'inaugurazione della pesca di beneficenza: protagonisti i residenti che nei mesi precedenti si sono prodigati nei laboratori manuali settimanali preparando i premi.LE...