La spesa anche nel supermercato di Rovigo più vicino diventa possibile. Lo ha stabilito il Comune con una deroga all'ordinanza che recepiva le disposizioni del decreto del Governo del 22 marzo contro la diffusione del Coronavirus. Il diktat della presidenza del Consiglio dei ministri, tra le restrizioni, imponeva di potersi allontanare dal proprio domicilio solo per inderogabili esigenze come l'approvvigionamento di alimentari nel negozio più vicino alla propria abitazione. Purtroppo Pontecchio ha attiva un'unica panetteria-minimarket, un negozio di frutta e verdura e una macelleria. Troppo poco per far fronte alle richieste di oltre 2.200 residenti. Da qui la decisione dell'Amministrazione Ghirotto, la quale, dopo aver ricevuto il nullaosta dal prefetto Maddalena De Luca, ha diramato il seguente comunicato: «Per l'evidente necessità di garantire l'acquisto di beni che vadano a soddisfare bisogni primari ha scritto il sindaco mi prendo la responsabilità di comunicarvi che è possibile spostarsi nel comune di Rovigo nel punto vendita più vicino».

Ghirotto ha anche suggerito che della sua dichiarazione venga menzionata dai cittadini sull'autocertificazione da portare con sé negli spostamenti.

Franco Pavan

