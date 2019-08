Residenti alla sagra, coppia di abitazioni visitate dai ladri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ladri in azione a Papozze. I festeggiamenti in corso in questi giorni in paese hanno offerto ai malintenzionati l'occasione perfetta per agire indisturbati e mettere a segno i propri colpi. Due le abitazioni visitate, lasciate sguarnite dagli occupanti usciti per recarsi in piazza dove si tengono le manifestazioni della sagra. «Eravamo usciti verso le 20,30 per andare a cenare nello stand della fiera racconta l'amara esperienza Gianluca Giovannini, uno dei colpiti. Alle 22, mia moglie ha fatto rientro a casa e sulle prime è stata colpita...