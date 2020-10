POLITICA

ROVIGO Osservando l'esito delle elezioni regionali di tre settimane fa, nessuno riuscirebbe mai a pensare che proprio nel primo partito a livello provinciale volino gli stracci. In casa Lega, però, lunedì sera sono volate urla e rimproveri. Fin da sotto la sede di piazza Vittorio Emanuele II si sentivano persone gridare e si capiva distintamente che non si trattava di urla di gioia. Chi ha partecipato a quella riunione, racconta di avere visto e sentito Monica Giordani furente e Riccardo Ruggero fuori di sé con una parte degli iscritti, a causa del risultato elettorale. Giordani (853 preferenze) è arrivata seconda in lista Zaia, ad appena 37 lunghezze dall'eletta Simona Bisaglia, anche se nel capoluogo è in realtà arrivata davanti alla sua diretta concorrente. Ruggero, invece, è arrivato quarto su cinque con 450 preferenze a livello provinciale, ma in città ha fatto poco più della metà dei voti di Cristiano Corazzari. A ogni modo, l'ex vicesindaco della giunta Piva (Giordani) e il giovane commissario comunale del Carroccio (Ruggero) pare abbiano ancora problemi a digerire il risultato dell'urna, dato che contavano di ricevere un maggiore sostegno dalla propria città e dal circolo nel quale gravitano. Tra i presenti lunedì sera non c'erano né Michele Aretusini, anche lui candidato a Palazzo Ferro Fini ma con la lista Veneta Autonomie, né la consigliera comunale Valentina Noce, né, soprattutto, il recordman della Lega polesana Corazzari, mister 5 mila Preferenze, come ormai lo chiamano dopo il risultato ottenuto il 21 settembre. Lui afferma di non sapere nulla di quella riunione («non mi risulta») ma, interpellato, coglie l'occasione per lanciare la sua personalissima bomba, annunciando che il partito intraprenderà nei prossimi tempi un percorso di rinnovamento: «Questo periodo sarà sicuramente per noi l'occasione di riorganizzare il partito, come ci chiede il segretario federale Matteo Salvini. Ci darà l'opportunità di confrontarsi internamente e chi avrà voglia di lavorare, troverà spazio».

RIORGANIZZAZIONE

Come questa rivoluzione avverrà è ancora da capire, visto che anche a livello nazionale il partito di Salvini deve ancora definire come compiere questo passo, ma quel che è chiaro è che Corazzari ora ha un peso specifico molto preciso all'interno della Lega polesana e questo gli permetterà di far valere anche le proprie scelte tra gli iscritti. E non c'è dubbio che lo farà con ancora più forza qualora Luca Zaia scegliesse di portarlo con sè altri cinque anni a Palazzo Balbi. Sul fatto se sarà assessore oppure no, Corazzari al momento non si sbilancia («non so niente, siamo tutti fermi in attesa delle decisioni del presidente»), anche se Radio Scarpa lo da con alta probabilità componente della terza giunta Zaia.

Alberto Lucchin

