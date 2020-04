LA STORIA

ROVIGO A Badia si iniziano fortunatamente a contare le persone che hanno sconfitto il Covid-19. È il caso di Remo Zanellato, il primo guarito, ma anche la prima persona infettata dal virus nel Comune altopolesano alcune settimane fa. Una storia che ha peraltro i contorni della sfortuna, dato che il badiese ha presumibilmente preso l'infezione mentre si trovava ricoverato a Negrar, nel Veronese.

IL RACCONTO

«Mi ero rotto il femore racconta Zanellato , mi trovavo in ospedale per questo motivo. Tutto è andato bene per quanto riguarda la mia operazione, ma poi mi è stato fatto il tampone e quando ero già a casa ho saputo della positività, che non mi aspettavo. Fortunatamente non ho fatto i conti con un particolare malessere. Ho avuto solo un giorno di febbre, quando la temperatura era di 37 e mezzo, ma già il giorno seguente non avevo sintomi».

IMPEGNO CIVILE

Per il badiese però le difficoltà non sono mancate. Zanellato, persona nota in città e consigliere della Camera di commercio, è anche referente del Galm, la realtà che aiuta i lesionati midollari ed è egli stesso in prima linea nella lotta all'abbattimento delle barriere architettoniche. Per lui, che da una decina d'anni convive con la disabilità, l'isolamento ha rappresentato un'ulteriore prova da superare. «Ovviamente non è stato facile trascorrere questi giorni, anche considerando l'esigenza di avere vicino mia moglie aggiunge Ho trascorso il periodo della quarantena qui a casa. Sono stato in contatto con il Servizio igiene dell'Ulss di Rovigo per sapere come andavano le cose. Poi, pochi giorni fa, ho ricevuto l'esito del secondo tampone che ha confermato la negatività. Adesso questa situazione è passata e se non altro ho la possibilità di uscire entro i 200 metri e continuare con più libertà la mia vita».

FIDUCIOSO

Zanellato invita quindi a mostrare fiducia per la fine di un incubo che attanaglia il Paese da settimane. «Non sono certo un virologo o un esperto in materia conclude - ma spero che al più presto questa situazione possa finire, dato che non potrà durare in eterno. Il mio auspicio è che per i primi di maggio riusciremo a venirne fuori».

I CONTAGIATI

Nel frattempo la città dopo una serie di contagi che hanno raggiunto la doppia cifra, nelle scorse ore ha anche salutato il secondo guarito dal Covid.

ANNUNCIO DEL SINDACO

Ne ha dato comunicazione il sindaco che ha diffuso la buona notizia attraverso il sito Internet istituzionale e ha condiviso la nota sui canali social del Comune. «Otto persone ha però precisato Giovanni Rossi - sono ancora positive, sei sono in isolamento domiciliare e sottoposte a sorveglianza attiva e due sono ricoverate in ospedale». Restano ovviamente fermi gli inviti a rimanere nelle abitazioni, nonostante i giorni di caldo primaverile che invogliano ad andare fuori. Il sindaco ribadisce di applicare «scrupolosamente le misure igieniche e di comportamento per la prevenzione» e non dimenticare di uscire solo quando necessario o per comprovati motivi. È stato intanto pubblicato sul sito municipale il primo elenco che raggruppa gli esercizi commerciali cittadini che si sono messi a disposizione per accettare i buoni spesa, mentre la vicinanza alle persone costrette in casa rimane una prerogativa di queste giornate difficili.

DISTRIBUZIONE MASCHERINE

Nel Comune, infatti, è al via un nuovo giro di consegna delle mascherine protettive, grazie a una macchina ormai oliata che unisce personale comunale e volontariato. «Non è necessario allontanarsi dalla propria abitazione fanno sapere dall'Amministrazione di piazza Vittorio Emanuele II - perché passeranno i volontari del Nucleo di Protezione civile Anc Polesine».

Federico Rossi

