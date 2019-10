Regolamento di conti al campo Rom

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PRECEDENTEROVIGO Furti, litigi, amori, vendette e un'accusa pesantissima, quella di aver violentato una 21enne per una sorta di regolamento di conti fra famiglie dopo un colpo messo a segno insieme nel 2015 e un dissidio scaturito al momento della divisione del bottino. Rocky Ahmetovic, allora 18enne, e il padre Alessandro, appena 19 anni in più, di etnia rom, stanziali a Badia Polesine, nell'aprile di due anni fa erano finiti in carcere con le accuse di rapina, sequestro persona e violenza sessuale.IRRUZIONE NELLA ROULOTTEA puntare il...