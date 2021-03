IL BOLLETTINO

ROVIGO Mentre da oggi anche il Polesine farà i conti con un nuovo lockdown, esattamente un anno dopo il primo, i contagi continuano a mostrare come la terza ondata si stia facendo sentire anche in Polesine.

Nel bollettino di ieri erano ben 98 le nuove positività segnalate, anche se 39 di queste persone, come rimarcato dal direttore generale dell'Ulss 5 Polesana, Patrizia Simionato, erano già state poste in isolamento domiciliare, «a conferma di come il sistema di sorveglianza e tracciamento stia continuando a ben funzionare». Sono, infatti, 1.593 le persone che al momento si trovano in isolamento domiciliare.

GUARITI E INFETTI

A fronte dell'alto numero di nuovi contagi c'è stato, comunque, anche un numero consistente di nuove guarigioni: 63. Il totale dei guariti arriva, quindi, a 9.857, su un totale di 11.703 residenti in provincia di Rovigo risultati contagiati da inizio epidemia.

Sale, comunque, il numero dei polesani attualmente positivi, che hanno superato anche quota 1.400, arrivando a 1.403, tornando al livello che era stato raggiunto, in quel caso però in discesa, il 27 gennaio, nonché il 9 novembre e in quel momento, invece, era l'inizio della fase più dura della seconda ondata.

NUOVO DECESSO

Purtroppo si registra anche un nuovo decesso Covid, il numero 443 dall'inizio dell'epidemia, il ventottesimo del mese di marzo. E soprattutto, a conferma di una situazione che si fa più complessa sotto ogni fronte, aumentano ulteriormente i ricoverati, saliti a 82 dai 78 di sabato. Sono sempre dieci i ricoverati in Terapia intensiva, che è la capienza massima alla quale era stata portata dopo che gli effetti della seconda ondata avevano portato progressivamente a una riduzione del numero dei pazienti.

«Il Covid Hospital di Trecenta è organizzato a fisarmonica, in modo che ci sia sempre personale disponibile per le eventuali ulteriori aperture di nuovi blocchi di posti letto», ha sottolineato in proposito il direttore Simionato.

VARIANTE INLGESE

Che la nuova situazione sia frutto della mutazione del virus sembra ormai un dato di fatto. A livello regionale è stato stimato che la cosiddetta variante inglese rappresenti ormai una quota superiore al 70 per cento dei casi totali.

«Al momento - spiega il direttore sanitario dell'Ulss 5 Polesana, Paolo De Pieri - il ceppo inglese è quello che ha una maggiore circolazione anche da noi. È insito nell'evoluzione dei virus, che riescono così a produrre ondate successive. Tre mesi fa la cosiddetta variante inglese era l'eccezione, ora non più. Ed essendo più infettiva, inevitabilmente sta dando qualche problema in più. E sta diminuendo anche l'età media, anche se la prevalenza è sempre di persone anziane».

