ROVIGO Tra l'ansia di avere dimenticato qualche documento e la tensione per l'avvio ufficiale della campagna elettorale, ieri mattina la tensione era palpabile all'ingresso del tribunale, affollato di candidati impegnati nella consegna della documentazione necessaria per presentarsi alle Regionali del 20 e 21 settembre. Ad Andrea Bimbatti, vicecoordinatore provinciale di Forza Italia e anche lui candidato, visti i suoi trascorsi come assessore a Palazzo Nodari, la lunga e confusa coda a cui ha preso parte ha ricordato «gli assembramenti che erano soliti avvenire in passato fuori dal Teatro Sociale per l'acquisto degli abbonamenti per la stagione lirica». Una similitudine azzeccata, visto che non c'era alcun criterio per scaglionare gli ingressi in quello stabile. Una situazione, peraltro, resa ancora più fastidiosa nelle prime ore della mattinata, visto che in molti hanno dovuto attendere il proprio turno sotto il solleone.

ULTIME ORE

Praticamente tutti i partiti e le varie liste civiche hanno già consegnato la documentazione, anche se il termine ultimo previsto è fissato alle 12 di oggi. Giochi fatti, inizia la partita. Sono due gli schieramenti che saranno protagonisti di questa sfida per palazzo Ferro Fini a Venezia.

GLI SCHIERAMENTI

Da una parte il presidente uscente Luca Zaia, sostenuto dal centrodestra con le liste Lega per Salvini Premier, Zaia Presidente, Lista Veneta Autonomia, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Liga Veneta. In questo schieramento gli Azzurri sono stati i primi a rivelare la loro formazione, in FdI c'è stata invece parecchia confusione, ma, alla fine, il muro alzato da alcuni contro Marco Trombini e Cristina Folchini si è facilmente e rapidamente sgretolato. È poi caduto il velo di mistero dalle tre liste leghiste, con l'ex assessore stientese Cristiano Corazzari che corre per la Lega salviniana, il suo capogruppo in consiglio comunale Michele Aretusini invece con Veneta Autonomia, mentre con la lista del presidente il nome di spicco è quello di Monica Giordani, vicesindaco nella Giunta Piva.

PER LORENZONI

Dall'altra parte della barricata, alla ricerca di un'affermazione maggiore rispetto al 2015, c'è il centrosinistra rappresentato dall'ex vicesindaco di Padova Arturo Lorenzoni, che sarà sostenuto da Il Veneto che Vogliamo, PD e Più Veneto in Europa-Volt. In questo caso, le liste sono state svelate settimane fa, con il Pd trainato dall'ex deputato Diego Crivellari e dal consigliere uscente Graziano Azzalin, mentre i civici si affidano al sindaco di San Bellino Aldo D'Achille. Non va poi dimenticato il Movimento 5 Stelle, alla ricerca di consenso nonostante i sondaggi lo diano in netto calo rispetto all'11,87% del 2015. I pentastellati si affidano al senatore padovano Enrico Cappelletti, schierando in Polesine i candidati consiglieri Elena Suman e Federico Rizzi.

Alberto Lucchin

