REDDITO DI CITTADINANZAROVIGO Eppur si muove. Il complesso ingranaggio del reddito di cittadinanza, misura di contrasto alla povertà introdotta in primavera dal decaduto governo gialloverde, sta affrontando in questi giorni una delle sue rotazioni decisive.IL FENOMENOIndicativamente dalla prossima settimana anche i 1.986 beneficiari della provincia di Rovigo (dato Inps aggiornato a fine luglio) inizieranno a rispondere alle convocazioni dei tre centri per l'impiego polesani (Rovigo, Adria e Badia Polesine) per porre le basi di un percorso di...