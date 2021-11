Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SOCIALEROVIGO Il Polesine è la prima provincia in Veneto per persone (in rapporto ai residenti) che percepiscono il reddito o la pensione di cittadinanza. Stesso discorso per il reddito di emergenza. Anche queste misure, dirette a favorire l'inclusione sociale e il sostegno al reddito, mostrano la fragilità del contesto locale, in cui la pandemia ha reso ancora più urgenti i benefici per le categorie messe in difficoltà dalla congiuntura...