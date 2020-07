LAVORI SOCIALI

ROVIGO Per chi percepisce il reddito di cittadinanza, ecco l'obbligo di svolgere progetti utili alla collettività, una nuova definizione per i lavori socialmente utili. Nei giorni scorsi è stata la consigliera comunale Silvia Menon, dell'omonima lista, a chiedere conto con un'apposita interrogazione dello stato dell'iter per l'attivazione dei cosiddetti Puc, «dopo la sospensione per il Covid è ora di capire a che punto si trova l'Amministrazione nell'elaborazione di uno strumento doppiamente utile», ma già a febbraio, in era pre-Covid, la stessa questione l'aveva posta il consigliere comunale della Lista Gambardella Antonio Rossini. «Con riferimento ai beneficiari del reddito di cittadinanza è stata la risposta arrivata ad inizio marzo dall'assessore ai Servizi sociali Mirella Zambello - La normativa prevede l'attivazione di progetti di utilità pubblica di 8 ore settimanali, prorogabili a 16, e di recente sono state emanate le linee guida dal Ministero, che individuano le modalità di attuazione. È un processo che è ancora in fase di avvio: prevede una convenzione tra l'Ambito territoriale, per noi il capofila è il Comune di Lendinara, e ciascun Comune anche con gli enti gestori dei servizi, la Cooperativa Peter Pan. Queste iniziative sono in fase di avvio e potranno offrire attività di supporto utili».

I BENEFICIARI

Il dato aggiornato a maggio indica come in Polesine i nuclei familiari che percepiscono il reddito di cittadinanza sono in totale 2.025, per un totale di 4.634 persone a cascata raggiunte da questa misura. L'importo medio erogato è di 486 euro. Rossini aveva chiesto anche se l'Amministrazione intendesse impiegare gratuitamente i richiedenti asilo per movimentare transenne e la segnaletica mobile, allo scopo di ridurre la spesa di circa 100mila euro, come già da anni, e se, analogamente, si pensasse ad un progetto per impiegare i volontari delle associazioni di volontariato, della Protezione Civile, degli appartenenti delle forze di polizia in pensione per organizzare e vigilare sul servizio di spostamento e collocamento delle transenne e della segnaletica mobile.

RICHIEDENTI ASILO

Sull'attività di volontariato per i richiedenti asilo, la risposta dell'assessore Zambello è stata che «il protocollo firmato da Prefettura, Comune di Rovigo e altri soggetti del 29 giugno 2019 prevede lo svolgimento di attività di volontariato di persone richiedenti asilo nel Comune di Rovigo. Si deve precisare che, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Salvini del settembre 2019, nello Sprar, ora Siproimi, non vi sono arrivi di persone richiedenti asilo e in città sono rimasti alcuni nuclei familiari che hanno concluso il percorso previsto dallo Sprar, attualmente inseriti negli appartamenti del servizio Cas, Centro di Accoglienza Straordinaria. Ad oggi, non ci sono progetti di volontariato attivi, ma nelle prossime settimane si potranno individuare le persone con le quali avviare i progetti come da protocollo citato. Queste attività non dovranno essere sostitutive di lavori di competenza del personale dipendente, bensì mansioni di supporto in alcuni ambiti».

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA