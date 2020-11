L'INCHIESTA

ROVIGO I cattivi del buono spesa Covid ed i furbetti del Reddito di cittadinanza sono stati stanati dalla Finanza: ben 12 le persone scoperte a dichiarare il falso pur di ottenere sussidi pubblici. In un caso, si tratta addirittura di un imprenditore altopolesano del settore edile che, pur avendo un reddito di impresa di circa 43 mila euro, aveva invece attestato nella domanda presentata all'Inps un reddito pari a zero. In otto casi, invece, è stato scoperto che la dichiarazione di essere residenti sul territorio italiano ininterrottamente da almeno 10 anni non corrispondeva al vero. Gli accertamenti hanno riguardato tutta la provincia e hanno visto vagliate le posizioni di circa 150 persone nell'arco di vari mesi, sia con controlli mirati che incrociando dati su dati Per quanto riguarda il Reddito di cittadinanza, l'integrazione del reddito familiare per nuclei con un Isee inferiore a 9.360 euro, nove le persone, residenti in vari Comuni, che sono state denunciate per aver dichiarato falsamente di averne diritto, producendo autocertificazioni non veritiere, ricevendo, nel complesso circa 90 mila euro.

DENUNCIATI

Tutti sono stati denunziati per violazione dell'articolo 7 dello stesso Decreto legge 4/19 che, introducendo la misura, ha previsto anche la reclusione da 2 a 6 anni per chi rende false dichiarazioni. Oltre alla denuncia, è stato informato l'Inps per la sospensione dei pagamenti e per procedere al recupero delle somme illecitamente percepite. In Polesine a settembre risultavano presentate complessivamente 5.022 domande, 3.008 accolte, circa il doppio rispetto a Belluno e la metà rispetto a Vicenza e Treviso.

DISPENSA PIENA A SBAFO

Ma non sono mancati anche quanti si sono accaparrati i buoni della cosiddetta solidarietà alimentare, la misura decisa dal Governo, la scorsa primavera, per contribuire a far fronte alle difficoltà economiche delle famiglie nell'emergenza che si è prodotta a causa del Coronavirus, con un sostegno destinato all'acquisto di generi di prima necessità. I buoni spesa sono stati erogati dai Comuni ai nuclei familiari risultati più esposti, secondo precise priorità e secondo determinati criteri. Fra le limitazioni, in tutte le ordinanze, era riportato che i beneficiari non dovessero percepire altre forme di sussidio, come, per esempio, proprio il Reddito di cittadinanza. E così, nel corso degli accertamenti, la Finanza ha scoperto anche tre persone, tutte residenti in Polesine che avevano avuto accesso, senza averne titolo, ai buoni spesa. Uno è di nazionalità italiana, mentre due sono invece di etnia Rom, uno dei quali, fra l'altro ben noto alle forze dell'ordine per i suoi numerosi precedenti di polizia. Le Fiamme gialle, quindi, hanno proceduto con le sanzioni amministrative pecuniarie, da 5.164 a 25.822 euro, contestando il reato di indebite percezioni di erogazioni a danno dello Stato, depenalizzato nei casi in cui la somma indebitamente percepita sia inferiore a quattromila euro. Anche in questi tre casi i finanzieri hanno segnalato il tutto ai Comuni interessati per il recupero.

«I controlli della Guardia di Finanza - si rimarca in una nota - continuano per tutelare oltre che gli interessi dello Stato anche quelli della collettività, in modo che le risorse assegnate per fronteggiare la situazione di emergenza siano correttamente destinate alle persone che ne hanno realmente titolo».

Francesco Campi

