ROVIGO Coronavirus o no, il Polesine c'è: con un 38% di attività aperte, nonostante l'emergenza Covid-19, la provincia di Rovigo supera la media nazionale ferma al 36%. E così, mentre in questi giorni si sta infiammando il dibattito per la chiusura dei supermercati alla domenica, in provincia di Rovigo ci sono comunque 1.875 attività aperte con 2.382 dipendenti impegnati.

I dati arrivano dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo: sul totale delle attività di commercio al dettaglio e servizi alla persona (4.937), quasi il 38% sono quelle che possono restare aperte. Di queste, 798 sono negozi di prodotti alimentari con 1273 dipendenti, ovvero il 6% di tutto il Veneto: di questi 3 sono ipermercati (0,4%), 83 i supermercati (10,4%), 5 i discount (0,6%), 209 i minimercati (26%), 2 i negozi di prodotti surgelati (0,3%), 496 quelli di commercio al dettaglio con prodotti alimentari, bevande e tabacchi (62%). Oltre 900 sono le altre attività autorizzate all'apertura (edicole, ferramenta, distributori di carburante, negozi di computer, lavanderie, ecc) in cui sono impiegati 776 dipendenti. Sono 174 le farmacie, i negozi di articoli sanitari e per l'igiene con oltre 300 dipendenti impiegati. Di questi 10 sono negozi di articoli igienico-sanitari, 57 le farmacie, 13 le parafarmacie, 36 i negozi di ortopedica, 58 i negozi di articoli di profumeria, toilettatura e igiene personale.

I dati sono ovviamente difficilmente confrontabili con le altre province del Veneto, in considerazione della diversità morfologica e della differente densità di popolazione che caratterizzano il Polesine. Ma la percentuale di attività ancora aperte, soprattutto per quanto riguarda alimentari e farmacie, è un dato rassicurante per tutti i cittadini che sanno di poter contare sulla disponibilità dei beni essenziali.

Insomma, in provincia di Rovigo non si molla e si cerca di andare avanti facendo quadrato anche di fronte a un'emergenza mondiale come quella legata al Coronavirus. È importante però ricordarsi di non prendere d'assalto supermercati e negozi di generi alimentari, come più volte raccomandato dalle istituzioni.

Le derrate alimentari non sono a rischio e affollarsi inutilmente al supermercato potrebbe generare un effetto boomerang, con una probabilità più alta di contagio.

Se invece tutti ottimizziamo le nostre visite nelle attività commerciali senza panico e soprattutto senza la corsa all'ammasso, sicuramente si possono rispettare le distanze di sicurezza mettendo in campo le precauzioni igieniche consigliate. Nei giorni scorsi, anche nei supermercati del capoluogo, si sono viste scene di affollamento negli ipermercati in totale assenza di guanti e mascherine. Una pratica assolutamente scorretta, che mette a gravissimo repentaglio la salute pubblica oltre ovviamente a quella personale.

