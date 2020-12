L'EPIDEMIA

ROVIGO Anche in Polesine la pressione sugli ospedali continua a farsi sempre più pesante. Se, infatti, il numero di contagi emersi nelle ultime 24 ore ha raggiunto il suo picco massimo, ben 161, pur bilanciate da 142 guarigioni, ieri, nonostante altre tre morti, i ricoverati sono arrivati a 128, 14 dei quali in Terapia intensiva all'ospedale di Trecenta, mentre 101 sono i pazienti dell'Area medica e semintensiva al quarto piano, sempre all'ospedale di Trecenta. A questi si aggiungono anche 10 pazienti in Malattie infettive a Rovigo e 3 nella Psichiatria di Adria.

ALA-COVID AD ADRIA

E, proprio all'ospedale di Adria, potrebbe essere aperta a breve un'altra area per il ricovero dei pazienti Covid. «È un'ipotesi di lavoro spiega il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella che abbiamo formulato perché il numero dei ricoveri continua a crescere, anche se lentamente, e questo ci costringerà, a breve, a dover recuperare risorse professionali da altri reparti rimodulando e riducendo alcune attività di routine degli ospedali di Rovigo e Adria. In questo momento al San Luca abbiamo 101 letti occupati al quarto piano, nell'area non critica, dove possiamo arrivare fino a 104. Poi, sarà eventualmente necessario attivare un petalo, un modulo da 25 posti letto, al terzo piano, dove c'era la Medicina. In questo momento, lì c'è l'ospedale di comunità Covid, ovvero l'area che accoglie i pazienti intermedi. Ed è proprio un'ulteriore area di ospedale di comunità, per accogliere pazienti che non hanno più bisogno di assistenza acuta ma ancora non dimissibili, che stiamo ipotizzando di aprire anche all'ospedale di Adria, nell'ottica di accelerare il turnover dei posti letto. Questo anche per ridurre gli spostamenti di personale e pazienti, cercando di ottimizzare al massimo. L'area ipotizzata è l'ex Chirurgia, al secondo piano, libera dopo l'accorpamento temporaneo con Ortopedia. Fra l'altro, circa la metà dei ricoverati a Trecenta in questo momento, una cinquantina, sono proprio persone residenti in Basso Polesine. Per quanto riguarda la Terapia intensiva, al momento abbiamo 20 posti letto attivi al San Luca e possiamo arrivare a 28, allestendone altri 8 in poche ore, utilizzando gli altri spazi dell'area operatoria».

ALTRI TRE DECESSI

Intanto, si allunga la scia di lutti, con altri tre decessi Covid: un 79enne altopolesano, un 68enne di Rovigo, entrambi ricoverati in Area medica al San Luca, e di un 75enne residente fuori provincia, che era invece ricoverato in Terapia intensiva. Salgono così a 142 i residenti in Polesine morti con Covid, mentre arrivano a 12 i residenti fuori provincia morti negli ospedali polesani. E si avvicinano a grandi passi a 6mila i polesani contagiati da inizio epidemia, ieri 5.904, uno ogni 39, mentre le persone attualmente positive in provincia arrivano al nuovo record di 2.597.

«In una giornata che vede uno dei numeri dei nuovi contagi più alti da inizio epidemia rimarca Compostella -, è importante sottolineare che un terzo, 57 persone, era già in isolamento. L'incidenza a 7 giorni si è stabilizzata attorno al 6,5%, il dato più basso del Veneto e anche più basso della media nazionale. Per quanto riguarda le Case di Riposo i numeri continuano a crescere ma arrivano anche i primi segnali buoni: abbiamo i primi guariti alla Casa Albergo di Lendinara. Collaboriamo quotidianamente con le strutture per supportarli nella gestione con personale dell'Azienda, specialmente nelle Strutture che presentano maggiori criticità».

Nelle Rsa, infatti, con 16 strutture su 20 con almeno un caso di positività, e otto che registrano anche contagi fra ospiti, 245 in tutto, ieri sono emersi altri 18 contagi: cinque ulteriori casi all'Iras di Rovigo, 3 ospiti e 2 operatori, che portano il totale a 27 e 10, poi altri 6 ospiti al Csa di Adria con il totale che arriva a 14 oltre a 4 operatori, un secondo operatore della Rsa San Martino di Castelmassa e ancora due ospiti e due operatori a Villa Agopian di Corbola, dove il totale è di 72 ospiti e 29 operatori positivi, il focolaio più importante al momento, secondo solo a quello della Casa Albergo con 98 ospiti e 30 operatori positivi. Nuovi casi anche per quanto riguarda le scuole: un bambino della materna di Boccasette, due ragazzi della media Manzoni di Adria, uno studente dell'Itis Viola di Rovigo, due professori dell'Istituto Munari di Castelmassa e un professore della media Sichirollo di Rovigo.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA