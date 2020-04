RECLUSI MA NON TROPPO

ROVIGO In città c'è ancora chi non ne vuole sapere di rinunciare alla corsetta del sabato mattina. Ieri la Polizia locale ha infatti pizzicato due persone, una sulla ciclabile Baden Powell, l'altra al parco Cibotto, usciti di casa non certo con l'intento solo di sgranchirsi le gambe, dal momento che avevano superato alla lunga i 200 metri di distanza dalla propria abitazione. Entrambe sono state subito sanzionate e invitate a tornare a casa.

I CONTROLLI

In tutto sono 87 le persone controllate dagli agenti e 37 gli esercizi, risultati peraltro tutti in regola. Nessuno in città ha pensato, fortunatamente, di alzare la saracinesca senza autorizzazione, compresi i vivai ai quali la Regione ha ordinato un'ulteriore stretta limitandoli alle consegne a domicilio.

Nove le sanzioni invece inflitte dai Carabinieri, sempre durante la mattinata di ieri, a cittadini trovati a spasso senza una impellente necessità: per fare la spesa in un comune diverso dal proprio o impegnati in passeggiate oltre ai limiti previsti dall'ultimo decreto sull'emergenza.

PARCHI SORVEGLIATI

Fino a Pasquetta, saranno proprio i parchi e le aree verdi della città e delle frazioni ad essere sorvegliati speciali da parte delle Forze dell'Ordine. Il timore, infatti, è che, complice il sole e i giorni di festa, i cittadini siano invogliati a uscire di casa per fare una passeggiata o addirittura la tradizionale scampagnata di Pasquetta.

A essere chiusi lunedì 13, inoltre, saranno anche i supermercati. Il governatore Luca Zaia ha infatti blindato i periodo pasquale per evitare il formarsi di assembramenti. Gli auguri ad amici e parenti, quest'anno, si faranno solo via rete: baci e strette di mano restano infatti off limit per tutti.

PISTE CICLABILI

Il sindaco Edoardo Gaffeo ha annunciato, inoltre, di non avere affatto intenzione di allentare i divieti nei confronti delle piste ciclabili e delle aree verdi della città. «I parchi e i percorsi ciclabili ha anticipato il primo cittadino di Rovigo rimarranno chiusi anche dopo il 13 aprile. Troppo pericoloso fare slanci in avanti, siamo purtroppo ancora in piena pandemia».

Anche a Rovigo però c'è chi cerca di aggirare l'ostacolo. Come si nota dalle sanzioni inflitte, in questi giorni, dalle Forze dell'Ordine impegnate nel controllo del territorio in merito al rispetto del decreto Covid-19, qualcuno tenta di ovviare al divieto alla passeggiata al parco recandosi più volte al giorno al supermercato. Anche ieri, infatti, primo giorno dell'uso obbligato di mascherina e guanti per recarsi a fare la spesa dei negozi e supermercati del Veneto, a saltare all'occhio, l'alto numero di anziani presenti tra le corsie.

IL CONTAGIO

Negli ultimi giorni, la notizia di una leggera decrescita dei ricoveri in seguito all'infezione di Coronavirus, pare infatti abbia portato molti anziani, da diversi giorni barricati in casa, ad uscire. «C'è chi ha più di 80 anni e viene a fare la spesa anche due volte al giorno racconta una commessa di un alimentari della città -. Alcuni anziani sono peggio dei bambini, non ne vogliano sapere dei divieti e si ostinano a uscire di casa con la scusa della spesa solo per fare un giretto. Mettono però a rischio, oltre alle loro famiglie, anche noi lavoratori che siamo in prima linea».

GUANTI E MASCHERINE

«Almeno spiega un'altra cassiera ora c'è l'obbligo di indossare guanti e mascherine. Prima erano davvero tante le persone che continuavano ad entrare a fare la spesa senza protezione». Ieri, nei diversi supermercati della città, chi si presentava a volto scoperto e senza guanti, veniva invitato a uscire subito. Le regole del decreto regionale sono infatti chiare, le scuse non sono più tollerate. Chi non è riuscito a trovare una mascherina, se l'è fabbricata in casa.

TAGLIA E CUCI

In vendita, tra le corsie dei market, non a caso sono spuntate macchine da cucire ed elastici per confezionarsi da soli il dispositivo. La pandemia ha cambiato le abitudini della gente, ma a quanto pare non ha avuto alcun effetto positivo sul fronte dei maleducati. Anche ieri, infatti, nei parcheggi dei supermercati della città erano presenti mascherine usa e getta e guanti abbandonati a terra. I cestini per la raccolta dei presidi sono presenti, ma a quanto pare ciò non frena la maleducazione.

Roberta Merlin

© riproduzione riservata

