L'ANNIVERSARIOROVIGO Trentacinque anni sul campo. Nel giorno della Festa della Polizia, il primo dirigente Bruno Zito, della divisione anticrimine, e il sostituto commissario Roberto Traina hanno ricevuto dalle mani del questore Raffaele Cavallo la croce d'oro al merito per gli anni di carriera in forza alla Polizia: un riconoscimento assegnato in un contesto meno cerimoniale, riservato, ma ancor più significativo visto il periodo storico....